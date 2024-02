Carrarese | fuori la ’garra’ Calabro indica la strada | Ok la tecnica e la tattica ma conta l’atteggiamento»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo le due vittorie interne consecutive ladi Antonioè attesa sabato sera dalla difficile trasferta di Chiavari. Mister, con spirito affronterete l’Entella? "Puntiamo sempre a fare bottino pieno, sia in casa che. Dovremo affrontare la gara soprattutto col piglio giusto. L’aspetto tecnico-tattico è importante e ci abbiamo lavorato in settimana, ma, la, dovranno essere la base affinché le altre caratteristiche vengano". Che partita si aspetta? "L’Entella non concede molti spazi. Segna poco ma subisce pochissimo. Nelle ultime 8 gare ha preso solo 1 gol. E’ una squadra quadrata. Non dobbiamo guardare ai punti che ha in classifica, perché sbaglieremmo, ma pensare a quello che ha fatto nell’ultimo ...