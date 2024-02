Carnevale Ambrosiano 2024 | le date | quando e come si festeggia a Milano

Come rinunciare al Carnevale di Milano, dove i festeggiamenti finiscono il 17 febbraio, quattro giorni dopo il resto ...CP Madonna della Neve Domenica 11 febbraio 2024 Sfilata di Carnevale per il Centro storico di Introbio. A seguire festa in oratorio con giochi, allegria e fantasia. Sono invitati tutti i bambini delle ...Tante novità per il Festival che riporta in piazza e non solo la Commedia dell’arte, tra classici e riletture originali ...