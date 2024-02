Carlos Alcaraz mostro di umiltà | dopo l’allenamento pulisce il campo da tennis per chi verrà

Su Leggo Edizione Milano: "Alcaraz raccoglie la sfida"." Mi hanno associato a grandi campioni e sono molto contento. Io voglio far bene e che il mio nome diventi importante qui». In casa Juventus è ...Su Repubblica Torino: Alcaraz si presenta: "Amo la pressione". Duttile, ambizioso, ma soprattutto tagliato su misura per la Juventus. Carlos Alcaraz ha mosso i primi passi in bianconero nella partita ...