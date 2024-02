Carlo e il cancro | Camilla rivela la verità | come sta davvero

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La notizia della diagnosi diche ha colpito Reha scosso non solo il Regno Unito ma l’intero mondo, portando un’ondata di sostegno e affetto verso la famiglia reale britannica. La Regina, in occasione del suo primo evento pubblico alla cattedrale di Salisbury dopo l’annuncio, ha condiviso un messaggio di speranza e gratitudine,ndo che il sovrano “sta molto bene date le circostanze”. Queste parole, piene di forza e ottimismo, sottolineano la resilienza di Redi fronte alla malattia e il sostegno incrollabile che riceve non solo dalla sua famiglia ma anche dal popolo britannico e dai sostenitori di tutto il mondo.Leggi anche:e il mistero sulla malattia: è in cura da un omeopata La solidarietà dimostrata attraverso le numerose lettere e i ...

Il sovrano si è ritirato in campagna per poter affrontare il periodo impegnativo che lo aspetta. Nel frattempo non interrompe gli incontri con il ... (fanpage)

Re Carlo si è recato nella tenuta reale di Sandringham per continuare le cure e la guarigione. Questo per stare lontano da occhi indiscreti dopo la ... (it.newsner)

Siamo molto toccati da tutte le lettere e i messaggi". La regina ha così rotto il silenzio riguardo alla salute del re per la prima volta dalla sua diagnosi di cancro, confermando che Carlo è stato ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Si rivede Harry, ma stavolta non a Londra. Il principe è tornato negli Stati Uniti subito dopo aver visto il padre Re Carlo per soli 45' dopo la notizia del cancro. E in pubblico è riapparso a Las ...