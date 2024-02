“Cardiologie aperte“ all’Humanitas

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ritorna “”, per ricordarci di aver cura del nostro cuore. L’iniziativa è promossa dal Cardio center di Humanitas Mater Domini, insieme ai Centri medici Humanitas medical care, in collaborazione con la Fondazione per il tuo cuore dei Cardiologi ospedalieri italiani. Dal 12 al 19 febbraio sono diversi gli appuntamenti organizzati per ricordarci quanto siano importanti gli stili di vita e il controllo dei fattori di rischio modificabili. Si incomincia lunedì 12, dalle 14, con i consulti cardiologici gratuiti. Rivolti a persone dai 40 ai 60 anni che non hanno mai eseguito una visita e con almeno un fattore di rischio modificabile, in Humanitas medical care di Varese il dottor Loren Sardo Infirri sarà a disposizione dei pazienti per un colloquio e l’esecuzione di elettrocardiogramma (ECG). La partecipazione è gratuita fino a esaurimento ...