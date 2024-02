Carabinieri Sanremo 2024 | Nsc | “Bene Arma vicina alla gente”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tarantini Time Quotidiano, con la canzone “Tu vuò fa l’americano”. In relazione al video che sta circolando in maniera virale sui social e sulle piattaforme di messaggistica istantanea, che vede elementi della Banda dell’suonare e cantare per strada il famosissimo brano di Renato Carosone “Tu vuò fa’ l’americano” e che sta scatenando l’indignazione di taluni a fronte dell’apprezzamento di talaltri, la posizione del Nuovo Sindacatoè semplice ma articolata. In linea di principio, siamo favorevoli a qualunque iniziativa che avvicini l’deiai cittadini, facendo apparire icome uomini dotati di umanità, simpatia e leggiadria, estirpandoli dnarrazione di chi vuole ...