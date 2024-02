Capotreno aggredita da un istruttore di Trenord | ha provato a strangolarla sul treno Milano-Malpensa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Unaè stata vittima di una violenta aggressione da parte di undi, che le ha stretto una sciarpa intorno al collo tentando di. Tutto è avvenuto lunedì 5 febbraio nella cabina di unExpress partito dae non abilitato, in quel momento, al servizio. Il convoglio stava transitando nei pressi della stazione Garibaldi quando l’uomo ha assaltato la collega al termine di una discussione. Non è chiaro se il movente fosse personale o professionale. Sul caso sta indagando la polizia ferroviaria.spiega in una nota di aver appreso “con sconcerto dell’orribile atto di violenza compiuto da un suo dipendente verso una collega ...