Capodanno cinese | la suggestiva cerimonia al tempio buddista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prato, 9 febbraio 2024 –del suono della campana alPu Hua in piazza della Gualchierina a Prato, in concomitanza con la mezzanotte di Pechino: il momento in cui si entra nel nuovo anno, questa volta l’anno del Drago, secondo la tradizione sinonimo di potere magnanimo, forza e armonia., le foto dellaaldi Prato Il momento clou dei festeggiamenti sarà il prossimo fine settimana. Sabato 17 febbraio si svolgerà il corteo nelle strade del Macrolotto 1, mentre domenica 18 è in programma la tradizionale sfilata che si conclude in piazza del Comune. Il corteo partirà daldi piazza della Gualchierina intorno alle 9, si ...