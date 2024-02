Caos Bari | Luigi De Laurentiis interviene ancora | decisione sul futuro del club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il presidente delDe, è intervenuto in conferenza stampa per svelare i piani per ildelpugliese. Sono state giornate convulse in casa. Le parole on conferenza stampa a Castel Volturno di Aurelio Desulpugliese hanno scatenato le ire dei tifosi: Molti ci hanno accusato di non investire nei giovani, di non aver fatto il vivaio del Napoli ma questo non è vero. Avere una seconda squadra come ile portarla dal fallimento sino alla soglia della Serie A e tirar fuori i vari Cheddira e Folorunsho, giocatori che sono di proprietà del Napoli, fa capire che siamo sul pezzo. Questo quanto detto dal numero uno del Napoli, frasi che proprio non sono andate giù ai tifosi del ...