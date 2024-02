Cangiano FdI | da De Luca provocazione gravissima e violazione della democrazia politica | adesso basta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aversa. «Sono mesi che, insieme alla classe dirigente Provinciale e Regionale di Fratelli d’Italia, denunciamo l’escalation di pericolosa derivadi Vincenzo De. E purtroppo avevamo ragione. Dopo le offese, le affermazioni calunniose e denigratorie, la querela al Ministro Fitto e la richiesta di dimissioni dell’intero Governo, il GovernatoreCampania ha organizzato una manifestazione di protesta a Roma proprio contro questo Governo per il prossimo 16 Febbraio. Un poco anacronistica come cosa, ma assolutamente legittima se fosse tutto qua. Il vero problema, che è poi la cifra di quanto sia Deo in avanzata fase di senilità o in uno stato di irreversibile esaltazione di se stesso, sta nel fatto che questa manifestazione è organizzata e patrocinata addirittura dalla Regione Campania e dall’Anci ...