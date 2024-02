Camionista in balia di quattro rapinatori Lo salva guardia giurata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Volevano impossessarsi del carico e forse anche del mezzo ma il tempestivo intervento delladell’azienda li ha messi in fuga "liberando" il terrorizzato conducente. È l’epilogo della rapina messa a segno nella notte tra martedì e mercoledì in via Lura davanti ad un’azienda specializzata in logistica. L’emergenza è scattata intorno all’una quando il vigilante dell’azienda ha sentito un rumore di vetri infranti. Accorso davanti all’ingresso del plesso industriale ha capito che l’autista era "sotto attacco". All’esterno del mezzo almeno 4 persone, che dopo aver rotto il vetro avevano intimato al conducente di scendere. Ladella Vedetta Lombarda ha illuminato la zona ed ha dato l’allarme facendo tirare un sospiro di sollievo al conducente davvero in difficoltà. I malviventi, infatti, hanno ...