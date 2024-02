Camilla rompe il silenzio sulle condizioni di salute di re Carlo dopo l’annuncio del tumore | “Date le circostanze sta molto bene”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Re“stale”. Lo ha detto la reginapartecipando questa sera al primo evento pubblico, alla cattedrale di Salisbury,della diagnosi di cancro per il sovrano britannico. “Siamocolpiti da tutte le lettere e i messaggi che abbiamo ricevuto”, ha aggiunto. La regina è stata vista nella cattedrale della città inglese partecipando a una serata musicale e celebrando il lavoro di alcune associazioni dificenza locali. La sua presenza, apparentemente serena, e le sue parole rivolte agli organizzatori dell’evento e alle autorità religiose presenti, hanno trasmesso un messaggio di rassicurazione ai sudditi del Regno Unito. Questo avviene in un momento di ...

Re Carlo come sta Nel variegato universo che circonda la royal family, nel quale il delicato equilibrio tra doveri pubblici e privacy personale è sempre in gioco, la recente ...News sulla salute di Re Carlo III sono arrivate direttamente da Camilla che ha rotto il silenzio e ha rivelato come sta il Monarca dopo la diagnosi ...Nel variegato universo che circonda la royal family, nel quale il delicato equilibrio tra doveri pubblici e privacy personale è sempre in gioco, la recente dichiarazione della Regina ...