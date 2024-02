Calendario sci di fondo oggi | orari 15 km Canmore 2024 | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildi Coppa del Mondo di sci diparte subito con un cambiamento. Niente più 10 km con partenza a intervalli, in Canada, ma una 15 km con partenza di massa. E sempre in tecnica libera. Tutta “colpa”, se vogliamo, del materiale cronometrico, che non ha raggiunto la città in tempi adeguati. A quel punto necessario fare di necessità virtù, con il ritorno a una distanza ben conosciuta e rispettata nell’ambiente. Parte così quella che, invece di essere una pura tre giorni, sarà una cinque: l’Italia ha portato nove tra uomini e donne per questa trasferta oltreoceano. Sci di, cambio di format a: si disputeranno due mass start invece delle gare a cronometro Guarda la Coppa del Mondo di sci disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Di seguito ...