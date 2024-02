Calendario Mondiali Doha 2024 oggi | orari 9 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Idegli sport acquatici proseguiranno a(Qatar),, venerdì 8: nella settima giornata spazio a pallanuoto femminile, nuoto di fondo, tuffi e nuoto artistico. Verranno assegnati altri due titoli della rassegna: verranno distribuite le medaglie nei tuffi, nel trampolino da 3 metri individuale femminile, e nel nuoto artistico, nel libero a squadre miste. Per quanto concerne il nuoto artistico, la formazione azzurra sarà innella finale del libero a squadre miste, mentre il Settebello sfiderà la Romania nella terza ed ultima giornata del Girone D del torneo di pallanuoto maschile. Per quel che riguarda i tuffi, nel trampolino da 3 metri individuale femminile disputeranno le semifinali e l’eventuale finale Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, mentre nella ...

