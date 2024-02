Calenda | appello alle opposizioni | “Almeno sulle riforme siamo uniti”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto il segretario di ‘Azione’, CarloLa preoccupazione da parte delleè che la premier, Giorgia Meloni, punti tutto sul premierato. Lo ha ribadito, ancora una volta, Carlo. L’attuale segretario di ‘Azione’ ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera‘ in cui ha voluto fare il punto della situazione. Nel corso della stessa parla di un serio rischio che la Meloni possa puntare proprio su quello con l’idea di poter andare immediatamenteelezioni. Il segretario di ‘Azione’, Carlo(Ansa Foto) Cityrumors.itPur sapendo, ovviamente, che la Lega ha come obiettivo quella di indebolirla. Parla di prospettiva molto pericolosa visto che la riforma la ...

