Calciomercato Milan – Sesko il sogno | spunta anche l’alternativa

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Corriere dello Sport' in edicola parla deldel. In attacco si punta al giovane. Non solo: ecco l'alternativa

Maxence Lacroix del Wolfsburg sembra diventato il principale obiettivo di Calciomercato del Milan per l'estate. Ma non è l'unico sulla lista (pianetamilan)

Calciomercato Milan , per Serhou Guirassy non è ancora finita. Per i rossoneri c’è ancora una possibilità: Ecco cosa serve Il profilo di Serhou ... (dailymilan)

Come riporta Il Corriere dello Sport, Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, starebbe pensando al ritorno alla difesa a tre per la gara di San Siro contro il Milan: "Con il Milan, Mazzarri tornerà al ...Il preferito del presidente è Antonio Conte, ora fermo ai box. Ma tra i vari nomi accostati ai campani c'è anche Stefano Pioli del Milan, prossimo avversario degli azzurri in campionato. Ecco quanto ...Ricordare il calcio di trenta, quaranta o cinquant’anni fa è un esercizio affascinante non tanto per la rievocazione di prodezze o virtuosismi che a ben vedere nessuno ha dimenticato, ma anche e sopra ...