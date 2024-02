Calciomercato Milan | clamoroso Maignan | rifiutata la prima proposta di Moncada Ecco quanto chiede

(Di venerdì 9 febbraio 2024): il portiere dei rossoneri ha rifiutato ladiIlha iniziato a concentrarsi sulla questioni rinnovi. Il club rossonero sta lavorando per prolungare il contratto di Mike. Il portiere francese classe ’95 ha un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Con ancora due anni e mezzo di contratto, ilvuole blindarecon unadi rinnovo. Vero è che all’orizzonte c’è anche il mercato estivo, con la possibilità che diversi top club europei bussino alla porta dei rossoneri per acquistare l’ex Lille. Una ...

Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera studia il colpo in attacco per l’estate, Benjamin Sesko è il primo obiettivo… Il Milan la prossima ... (dailymilan)

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parla anche del Calciomercato del Milan . Buongiorno resta in corsa, ma si punta sul colpo a zero (pianetamilan)

Come riportato da La Repubblica, Zirkzee sarebbe in cima alla lista del Napoli . Occhio al possibile duello con Milan sul Calciomercato (pianetamilan)

Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic (LaPresse) – Calciomercato.it Ad ammetterlo è stato il ceo del Milan Giorgio Furlani, in una lunga intervista realizzata da ‘Fortune Italia’: “Dopo anni difficili, ...Fortuna Autiero, giornalista, nella sua intervista ad AreaNapoli.it ha provato ad anticipare le scelte di mister Walter Mazzarri.Alle 14.50 “Tutto il Calcio minuto per minuto”, condotto da Massimiliano ...e subito linea a Giuseppe Bisantis e Luca Cesaretti per il posticipo di Serie A tra Milan e Napoli delle 20.45. In chiusura ...