Calciomercato | Gremio Ufficiale l' ingaggio di Diego Costa

In vista della gara Foggia-Catania, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20.45 allo stadio “Pino Zaccheria”, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato Serie C NOW 2023/2024, il Pref ...Mancano ancora due giorni ala fine della sessione estiva di calciomercato e il mercato del Torino non è ancora chiuso. Tutt`altro. Dopo aver acquistato Matteo.Yann Karamoh potrebbe tornare in Francia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Nantes sta provando a prelevare il calciatore classe '98 in uscita ...