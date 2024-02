Calciomercato Gremio | UFFICIALE l’arrivo di Diego Costa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilha ufficializzato il ritorno in Brasile di, attaccante spagnolo ex Atletico Madrid e Chelsea Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciatodia parametro zero. Un grande colpo di mercato per il club brasiliano. PAROLE – «È spagnolo, ma ha sangue brasiliano e ha vinto titoli ovunque.arriva a rafforzare l’attacco dell’Immortale. Pluricampione in diversi club d’Europa, ha già indossato la maglia gialla del Brasile, quella rossa della Spagna e ora difenderà la divisa Tricolore. Benvenuto».