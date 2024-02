Calciomercato Frosinone | UFFICIALE la cessione di Bourabia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilha ufficializzato ladi Mehdi, centrocampista ex Sassuolo e Spezia. I dettagli Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato ladi Mehdial Kayserispor. Il centrocampista marocchino era arrivato la scorsa estate dopo la fine della sua esperienza allo Spezia e al Sassuolo. COMUNICATO – «IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Kayserispor Kulübü per laa titolo definitivo del calciatore classe 1991 Mehdi.».

Davide Bartesaghi può lasciare il Milan per il Frosinone in questo Calciomercato invernale. I ciociari sono quelli più convinti sul 2005 (pianetamilan)

L'attaccante arriva in prestito fino a giugno FROSINONE - Il Frosinone ha reso di aver raggiunto l'accordo con il Torino "per l'acquisizione delle ... (ilgiornaleditalia)

Calciomercato Milan , per Davide Bartesaghi al Frosinone non è ancora fatta. E il Losanna si inserisce nella corsa… Per il passaggio di Davide ... (dailymilan)

Il servizio GRATUITO ti permetterà di ricevere sul tuo cellulare un avviso ogni volta che ci sarà una notizia davvero rilevante e di essere quindi sempre aggiornato su ciò che accade nel mondo del ...Il Frosinone in trasferta è un colabrodo, subisce in media più di due reti a partita, mentre l'Empoli con Nicola si è blindato subendo un solo gol in tre match. Turati inoltre ha subito ben 7.8 gol in ...La Lega Serie A ha premiato lo straordinario rendimento nel mese di gennaio di Dusan Vlahovic, tornato decisivo dopo settimane complicate.