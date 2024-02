Calcio uisp Ruscelli spinge il Sant’Andrea

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ha superato il giro di boa il campionato digestito dalla della(14ª giornata). Nel gruppo A, al quale prendono parte quattro formazioni forlivesi, i campioni in carica delhanno consolidato la seconda posizione vincendo sul campo del Savio: 0-1 firmato da. Pareggio, a reti bianche, del Galaxy Fornò in casa col Grillo Fusignano. Classifica: Vecchia Romagna Castelbolognese 37;33; Wild Bagnara, Stuoie Lugo 32; Audace San Pietro in Trento 21; Galaxy Fornò 18; Forum Livii 16; Borgo Rivola 10; Coccolia, Amatori Savio 9; Cotignola 8; Grillo Fusignano 7. Nel girone B, l’Amatori Sisa, con 16 punti, occupa la quinta posizione in un girone guidato dai Diavoli Rossi di Santarcangelo. f. p.

