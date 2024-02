Calcio Terza | Terricciola vince | cade La Fornace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pisa 09 febbraio 2024 –– Lagiornata di ritorno del girone A diCategoria ha dato un forte scossone in vetta. Ilnon ha fallito l’appuntamento con la vittoria, la tredicesima, ottenuta al ‘Ridondelli’ di Filettole contro i giallo neri di casa (1 – 3 il risultato finale). Doppietta: un gol in apertura ed uno in chiusura di Bertini, nuovo capocannoniere del girone, in mezzo alla rete di Nocera, ed all’autorete che è valsa la marcatura locale.di mister Perugi dunque primo con quaranta punti: tredici vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, miglior attacco (quarantaquattro reti segnate) e miglior difesa (dodici reti subite) del girone. Chi non ha vinto è Laseconda, caduta di misura sul campo de Il Romito terzo per 1 – 0. Il gol di Pierini è pesantissimo e ...