Calcio | le squalifiche Insulti e minacce all’arbitro | maxi-multe

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nel dettaglio le principalidopo le gare dello scorso fine settimana fra i dilettanti. In Promozione mmenda di 420 euro per il il Calzolaro "perché tifosi di detta società proferivano reiteratinei confronti di un assistente dell’arbitro. Al 35’ del secondo tempo uno di loro scagliava violentemente un secchio di metallo contro la recinzione". In Promozione ammenda di 280 euro per i Tigrotti Morra "perché, al termine della gara, numerosi tifosi riconducibili a detta società, si riversavano nei pressi del cancello posto nelle vicinanze dello spogliatoio dell’arbitro e proferivano reiterate frasi irriguardose, ingiuriose e minacciose all’indirizzo del direttore di gara. Inoltre nel primo tempo detti tifosi facevano esplodere 7 petardi". Sei turni di stop per Riccardo Biagiotti (Tuoro) perché " rivolgeva ...

Nel dettaglio le principali squalifiche dei campionati dilettantistici e giovanili del fine settimana. In Promozione 4 turni di squalifica per ... (sport.quotidiano)

CICLISMO - Giornataccia per Antwan Tolhoek. Il corridore neerlandese, con un passato in Jumbo Visma e Lidl-Trek, è stato trovato positivo a steroidi ...Formisano convoca Ricci che insidia Seghetti, che però resta favorito per far coppia con Sylla; Barilari senza lo squalificato Podda ...Nuova regola La sanzione, che potrebbe essere varata il prossimo 2 marzo, sarà applicata solo in alcune circostanze e non prenderà il posto delle ammonizioni ed espulsioni Svolta nel mondo del calcio