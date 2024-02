Calcio | Juric Per il Sassuolo stagione no | ma ha qualità | sarà dura

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Hanno giocatori forti e un ottimo allenatore, il mio Toro deve migliorare la fase offensiva", ha spiegato il tecnico granata TORINO - Dopo il deludente pari interno contro la Salernitana e le successive dichiarazioni che hanno poi portato il tecnico granata a convocare i giornalisti per una nuova c

Calciomercato : le “trattative che scottano” per La Gazzetta dello Sport: da Djuric al prestito in Svizzera di Pafundi Mentre siamo entrati ... (calcionews24)

Torino , 5 feb. - (Adnkronos) - "Se vado in Europa resto al Toro, altrimenti me ne vado via". Così l'allenatore del Torino Ivan Juric in conferenza ... (liberoquotidiano)

Torino , 5 feb. – (Adnkronos) – “Se vado in Europa resto al Toro, altrimenti me ne vado via”. Così l’allenatore del Torino Ivan Juric in conferenza ... (calcioweb.eu)

Avete parlato delle sue parole in spogliatoio “Abbiamo lavorato come al solito, abbiamo sprecato un’occasione e si poteva fare meglio. In queste partite, con dieci calci d’angolo, bisogna anche segna ...Forse il buon Juric l’ha fatta un po’ fuori ...Sazonov era un eroe e invece dopo la partita di domenica con la Salernitana uno che non sa giocare a calcio. Non c’è obiettività, secondo me, nei tifosi ...Una notizia, arrivata nelle scorse ore dall'Inghilterra, ha generato un certo scalpore nel mondo del calcio. Da qualche ora si parla infatti dell'arrivo del "cartellino blu", una nuova misura pensata ...