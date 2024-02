Calcio | cartellino blu | che cosa è e a cosa serve

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Potrebbe essere testata in Inghilterra la nuova regola che prevede l'espulsione a tempo: 10 minuti fuori per falli tattici e proteste eccessive

Clamorosa novità nel calcio, sta per essere introdotto il cartellino blu! Dopo il cartellino giallo per l'ammonizione e il cartellino rosso per l'espulsione, il calcio mondiale si prepara ad accoglier ...Parole al miele del portoghese verso i giallorossi. In arrivo il cartellino blu. Spalletti sul sorteggio di Conference: "Tosto ma siamo abituati". La Goggia inizia il recupero ...I friulani ancora senza gol dell’attaccante in questo 2024: la squadra di Allegri con il dubbio Vlahovic, alternativa Milik dopo la squalifica ...