Calcio 1ª categoria Amegliese a passo di carica Valletta e Masini stendono il Riccò Le Rondini

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Iron Fox 3LeIRON FOX: Lucetti, Magoni, Cattani (33’ Fricia), Coda, Pangallo, Fedoryshin (92’ Canciello), Baldini, Pardi,(78’ Conti),, Cervia. All. Giorgini. RICCO’ LE: Minerva, Dalforno (72’ Ascoli), Mendoza, Fiocchi M., Fiocchi A., Bertonati G.M. (72’ Scapazzoni), Tedesco (72’ Simoni), Boccino, Nunez Gomez, Barkallah (78’ Chella), Martinez. All. Borromeo. Arbitro: Brizzi di Spezia. Reti: 3’ e 36’, 5’ Nunez Gomez, 20’(rig.). Note: espulsi all’85’ Ascoli, 94’ Fiocchi A. AMEGLIA – Seconda vittoria consecutiva in pochi giorni dell’che dopo aver battuto, 3-0, domenica scorsa alla ’Ferrara’ la capolista Brugnato, si ripete ...