Caivano | Pistola seppellita nel giardino di casa | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024)e puntatori laserneldi, 1 arresto e denunciata una donna per droga I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hannoper detenzione illegale di arma clandestina L.A., 26enne digià noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione di, i militari hanno rinvenuto unaGlock 9×21 con matricola abrasa, diverse ottiche laser per il tiro notturno e un giubbotto antiproiettile. L’arma eraneldella sua abitazione in località Pascarola. E’ stata trovata grazie alla preziosa collaborazione dei carabinieri cacciatori Calabria e del nucleo cinofili di Sarno, ...