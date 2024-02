Caianello | nella notte Tir in fiamme sull’autostrada A1 | lievi i disagi per la circolazione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 febbraio 2024). Questa, verso le ore 04, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenutaA1 in direzione Napoli, poco prima del casello di, per un incendio che ha interessato un autoarticolato che, a causa di un guasto tecnico, era fermo in una piazzola di sosta. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno subito sedato il rogo che aveva interessato le ruote ed il pianale del lato sinistro, impedendo che lesi propagassero al resto del veicolo. In supporto alla squadra nelle operazioni di spegnimento è intervenuta anche un’autobotte dalla sede centrale del Comando.per laautostradale.