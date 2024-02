Cagliari-Lazio | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Trasferta per lanella 24ª giornata del campionato di Serie A sull’insidioso campo del. La squadra di Maurizio Sarri è rientrata in corsa per la qualificazione in Champions League ma non vince da tre giornate. Il quarto posto è distante comunque 5 punti e la stagione è ancora in grado di regalare sorprese. La squadra di Ranieri occupa la terzultima posizione e nelle ultime tre partite ha sempre perso. Ledi(4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Luvumbo. Squalificati: nessuno Indisponibili: Hatzidiakos, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov, Sulemana(4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; ...