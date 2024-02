Cagliari-Lazio | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Sabato di calcio è pronto a regalare tanto spettacolo. Ma? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo I diritti tv sono oramai all’ordine del giorno e diventano sempre di più parte integrante del mondo del calcio. Le società godono infatti di numerosi vantaggi riguardanti sponsorizzazioni e introiti, ma questo tende a rappresentare un problema per le tifoserie e gli utenti. La programmazione della Serie A si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività e, dunque, tutti gli interessati vanno alla ricerca delle diverse informazioni per ogni match. L’articolo in questione ha dunque questo obiettivo: spiegaree quali saranno le probabili formazioni. La giornata 24 ...