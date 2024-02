Cagliari | i convocati per la Lazio | due assenze per Ranieri

Claudio Ranieri avrà a disposizione ventidue calciatori per la sfida contro la Lazio. Non saranno della gara Ibrahim Sulemana, che ha... (calciomercato)

Questa la lista dei ventidue rossoblù convocati da Ranieri per la gara di domani (inizio ore 15) alla Domus con la Lazio. Difensori: Zappa, Di Pardo, Augello, Azzi, Dossena, Mina, Obert, Wieteska ...Convocati Cagliari per la Lazio: le scelte di Ranieri per il match di domani pomeriggio. La lista Diramata le scelte...Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione ...Allenamento Lazio: Cataldi verso il ritorno in regia. Il report completo della seduta anti Cagliari. Tutti i dettagli Ore 20.40 – Valentini, l’ex dirigente della Figc si esprime con parole forti sulla ...