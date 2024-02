C sinistra | Calenda | ' il problema gigantesco ce l' ha il Pd con il M5s'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "La politica estera è una discriminante. Ilè del Pd e del M5s, come Meloni e la Lega. Questo romperà il bipolarismo, non possono stare insieme". Lo ha detto Carloa Metropolis. "La questione non è pregiudiziale ma riguarda il Pd e il M5s, quando tu hai la politica estera che ti divide così tanto non mi pongo ilmio, prima c'è undel Pd. Come si risolve? Non facendo finta che non esiste ma cercando di recuperare un elettorato che non va più a votare, stanco di questa contrapposizione. Può riuscire o no ma non è unmio", ha spiegato il leader di Azione.