Buon compleanno alle Fettuccine al doppio all’Alfredo che quest’anno compiono 116 anni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Entrare nel ristorante “Il Vero Alfredo”, situato in Piazza Augusto Imperatore a Roma, è come immergersi in un viaggio nel libro dei ricordi. Tante le celebrità passate da qui che hanno degustato leal burro e parmigiano. Le “bionde alburro”, così le chiamano, nascono dall’amore di un uomo per una donna, proprio come ci racconta Ines Di Lelio (video – Nel 1908 Ines diede alla luce il suo primogenito, Alfredo II. La donna era molto prostrata dopo il parto e suo marito, preoccupato per salute della consorte, fece di tutto per farle riprendere le forze con cibi sani e nutrienti. Fu in questo preciso istante che gli venne un’idea. Preparò con le sue stesse mani delleimpastate nel semolino e condite con burro e parmigiano freschissimi. Fece una preghiera a S. Anna, la protettrice delle partorienti e portò il ...