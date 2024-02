Brusciano | rapinano e colpiscono la vittima | arrestati

(Di venerdì 9 febbraio 2024)colpendo lacon una cintura e puntando un’arma. Carabinieri eseguono misura a carico di 2 giovani I Carabinieri della stazione di(NA) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Nola, su richiesta della locale Procura, a carico di G.C. e A. C., due ragazzi del luogo, rispettivamente di 21 e 19 anni, pregiudicati. I due giovani sono ritenuti gravemente indiziati di concorso in rapina e detenzione e porto di armi da sparo in luogo pubblico, reati commessi nel comune di Mariglianella il 6 novembre 2023. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, i due avrebbero minacciato un uomo, pretendendo il marsupio all’interno del quale era custodito il suo portafogli. A quel punto il 19enne lo ...

