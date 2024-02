Brindisi | sequestro della nave Ocean Viking Arrivata con 261 persone a bordo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La contestazione è quella di avere violato il decreto Piantedosi in tema di soccorso ai migranti.amministrativo per lache stamattina è giunta nel porto dicon a261. Oltre al fermo di venti giorni una multa. L'articolo con 261 proviene da Noi Notizie..

Per una presunta violazione del decreto Piantedosi, la nave Ocean Viking, gestita dall'Ong Sos Mediterranée, è stata posta sotto sequestro nel porto di Brindisi, dove era approdata nelle scorse ore. L ...E’ la seconda volta che la Ocean Viking è accusata di violare il decreto Piantedosi: è stata coinvolta in un analogo provvedimento dopo uno sbarco a Bari lo scorso 30 dicembre con 244 migranti a bordo ...La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée, giunta questa mattina a Brindisi con a bordo 261 migranti, è sotto sequestro amministrativo per una presunta «violazione del decreto Piantedosi». La notizia è ...