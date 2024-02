Brighton | De Zerbi a riposo dopo un intervento | non parlerà in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roberto Denoninalla vigilia della partita di Premier League contro il Tottenham. Il motivo? Come riportano i media inglesi, il tecnico delsi è sottoposto ad un “odontoiatrico molto invasivo” dal quale deve ancora riprendersi. A Deè stato infatti consigliato di riposarsi almeno fino al weekend, ergo a rispondere alle domande dei giornalisti sarà il suo vice Andrea Maldera. Deperaltro non sarà in panchina contro gli Spurs dato che, in seguito al cartellino giallo rimediato contro il Crystal Palace, è scattata la squalifica. SportFace.