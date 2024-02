Brevetto “C“ per tute gialle Tempo di esami

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Basso Lodigiano, nel week-end, diventerà una scuola per esperti nazionali di protezione civile. I più importantidi protezione civile d’Italia si terranno infatti, domani e domenica, fra la sede nazionale della Federazione italiana ricetrasmissione Citizen Band di Brembio e quella Provinciale di Casalpusterlengo. I candidati arriveranno da diverse regioni italiane: Toscana, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Piemonte e 5 dalla Lombardia (tutti lodigiani dell’area nord). Sono previsti glinazionali (per il Nord Italia), del“C“ di Protezione Civile, da svolgersi al termine di un corso iniziato lo scorso anno, in ottobre, a cui hanno aderito circa 180 volontari di protezione civile. "Anche se saranno solo una cinquantina quelli che potranno sostenere la prova" specifica il presidente nazionale della Fircb ...