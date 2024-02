Breve storia dell’half time show

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si può comprendere l’evoluzione culturale di uno sport attraverso lo stato dell’entertainment? Come sia diventato sempre più un’unica e rivoluzionaria forma di storytelling? Oggi la funzione narrativa e commerciale della musica è sempre più importante per tutti gli sport americani. Gli effetti sonori in game sono diventati un fattore nel rafforzamento del brand di una determinata franchigia, forse perché hanno una capacità di rimanerci addosso che nemmeno le parole o addirittura le immagini hanno. È un altro riflesso della cultura dello spettacolo che negli Stati Uniti la fa da padrona praticamente da sempre, figuriamoci nell’evento sportivo principe dello sport americano. Mai come quest’anno, tra la relazione tra Swift e Kelce, e le teorie del complotto che vedrebbero la stessa Taylor Swift artefice di una finta relazione per diventare il volto della propaganda democratica, il centro ...

Guè è stato spesso in prima pagina per le sue storie, anche se brevi, con donne famose dello spettacolo: Dopo i flirt con Elena Morali, Nicole Minetti e una presunta storia con Sara Tommasi, il rapper ...In breve tempo, il suo appassionato interesse per la moda e la ...Attualmente divide il suo lavoro tra Chieri e Parigi, città che lo ha adottato come curatore e storico della fotografia. Tutto il suo ..."I due non riescono neppure a parlare, concentrati sulla strada: 'Accidenti - esclama l'uomo - Stavo andando alla pazzesca velocità di 77 km/h, e il limite è di 70 km/h. Probabilmente arriverà la ...