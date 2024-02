Brescia | tabaccaio colpito con una spranga | rapinatore rintracciato e arrestato

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – La polizia di Stato ha assicurato alla giustizia un pericolosoche nei giorni scorsi non aveva esitato a prendere a colpi diun uomo. L’episodio è accaduto un pomeriggio di fine gennaio, a, quando due malviventi travisati, muniti di una pistola giocattolo, hanno tentato di rapinare una tabaccheria-ricevitoria, incontrando però la resistenza del titolare. Grazie anche all’ausilio di alcuni privati cittadini, allarmati dalle richieste di aiuto dell’esercente e accorsi in suo aiuto, uno dei rapinatori è statoin flagranza da una volante della polizia di Stato prontamente sopraggiunta sul posto. Il complice, invece, dopo aver sferrato un violentissimo colpo diin ferro al titolare della tabaccheria è scappato a ...

