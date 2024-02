 Braun lancia il primo sistema a Luce Pulsata per uso domestico che impara e si adatta alla propria pelle per ottenere fino a 1 anno di pelle liscia*

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Braun Skin i·expert è il 1 odi epilazione aal mondo cheutilizzo dopo utilizzo per fornirti un’esperienza personalizzata ,con i primi risultati visibili in sole 3 settimane. La tecnologia all’avanguardia di Braun Skin i·expert apprende e sialle esigenze die peli. Inoltre, questo dispositivo guida l’utente passo dopo passo in tempo reale grazie all’app per dispositivi mobili, il che lo rende molto facile da usare. Con Braun diventi il tuo estetista personale comodamente a casa tua, perunaliscia a lungo dtesta ai piedi. KRONBERG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Dallo stabilimento all’avanguardia di Kronberg, in Germania, il marchio tedesco ...