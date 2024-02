Brambati gufa | «La Roma può mettere in difficoltà l’Inter! Spiego»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’Inter domani alle 18 affronta laallo stadio Olimpico nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Massimoritiene che la squadra di De Rossi possaini nerazzurri. Di seguito il suo intervento a TMW RadioTA – L’Inter domani andrà in casa dellaper continuare la sua marcia in campionato e provare a consolidare il primato in classifica. Massimoritiene però che la squadra di De Rossi possaini nerazzurri: «-Inter? Da una parte c’è un allenatore che si gioca tantissimo, sa che se arriva in Champions il contratto è pronto. Credo che De Rossi sarà bravo a creare i presupposti perin ...