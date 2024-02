Bper Banca migliora rating ambientale ed entra in annuario S&P

(Di venerdì 9 febbraio 2024)consolida il proprio impegno nella lotta contro il cambiamento climatico e nell’adozione di pratiche sostenibili ottenendo due importanti riconoscimenti da Carbon Disclosure Project (Cdp) e Standard and Poor’s. Secondo quanto comunica una nota dell'istituto di credito, Cdp ha infatti innalzato da 'B' ad 'A-' ildi, raggiungendo così il livello 'Leadership'

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di Bper banca , presenting sponsor del 36° Campionato ... ()

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, nel Centro Federale di Via Ovada a Milano, la presentazione di Bper banca , presenting sponsor del 36° Campionato ... ()

Serena Morgagni , Responsabile della Direzione Communication di BPER Banca, in occasione della conferenza stampa di presentazione BPER Banca, ... (ilgiornaleditalia)

Serena Morgagni , Responsabile della Direzione Communication di BPER Banca, in occasione della conferenza stampa di presentazione BPER Banca, ... (ilgiornaleditalia)

Bper Banca ha presentato al Centro Federale ginnastica d’Italia a Milano la sua partecipazione in qualità di presenting sponsor ai Campionati ... (sbircialanotizia)

In questo articolo ci soffermiamo proprio sull’analizzare il quadro grafico di: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Bper Banca, Banco Bpm e Banca Monte dei Paschi di Siena. Dopo aver chiuso il 2023 in cima al ...Mutui verdi sempre più vantaggiosi per comprare casa a febbraio 2024 perché hanno tassi d’interesse convenienti. Scopri le migliori offerte su SOStariffe.it ...BPER Banca consolida il proprio impegno nella lotta contro il cambiamento climatico e nell’adozione di pratiche sostenibili ottenendo due importanti ...