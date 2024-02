Boto | «Taremi perfetto per 3-5-2 Inter Lotterà con 2 per un posto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) José, ex dirigente del Benfica (e non solo) ed ora direttore sportivo dell’Osijek, ha parlato di Mehdi, vicino all’– Queste le parole di José, ex dirigente del Benfica (e non solo) ed ora direttore sportivo dell’Osijek, a SportItalia su Mehdi, attaccante iraniano in scadenza di contratto con il Porto vicino all’. «Che ne penso di lui e del suo prossimo arrivo in Italia? L’in questo momento è uno dei migliori club del mondo. Lavora molto bene sul mercato.è un centravanti che può giocare anche da seconda punta. Èper il 3-5-2 nerazzurro.con Lautaro e Thuram per un. È diverso da entrambi, darà dunque una ...