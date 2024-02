Boss Denaro | facevo vita da uomo libero

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 16.15 "Mi avete preso per il male sennò non mi prendevate. Nessun traditore,è stato un errore dire della malattia a mia sorella".Così Messina, nell'interrogatorio del 7 luglio in carcere, dopo la cattura, depositato oggi a Palermo. "da.Le mie amicizie non iniziano e finiscono solo nel mondo che cosiderate mafioso", dice ilai Pm. Riguardo alle indagini sui parenti:"Avete distrutto la famiglia, rasa al suolo". Falcone ucciso per il maxiprocesso? "Riduttivo". La strage di Capaci "la cosa da cui nasce tutto".