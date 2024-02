Borsa | l' Europa prosegue cauta con le trimestrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Borse europee caute mentrela stagione delle. I mercati si muovo con prudenza in vista di una serie di dati macroeconomici attesi la prossima settimana, in particolare l'andamento dei prezzi negli Stati Uniti. Elementi che saranno utili alle banche centrali in vista delle decisioni sul taglio dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0769 sul dollaro. L'indice stoxx 600 è poco mosso (+0,01%). Piatte Londra (+0,07%) e Francoforte (+0,02%), quest'ultima dopo la conferma di un rallentamento dell'inflazione. In calo Parigi e Madrid (-0,2%). I listini sono appesantiti dalle utility (-0,7%), con il prezzo del gas che scende del 2,1% a 27,2 euro al megawattora. In calo la cosmetica (-2%), con l'Oreal (-7%), dopo i risultati del quarto primestre inferiori alle attese degli analisti e il calo delle vendite nell'Asia ...