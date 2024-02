Borsa | l' Europa fiacca dopo Wall Street | tiene Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le Borse europee proseguono debolil'avvio cauto di, rincuorata dalla revisione indolore dei dati sull'inflazione americana nel 2023 da parte dell'Ufficio del Lavoro. Piazza Affari, che si muove in controtendenza, sale dello 0,4%, mentre Londra (-0,1%), Francoforte (-0,2%) e Parigi (-0,2%) arrancano in una seduta priva di dati macro significativi, in cui gli investitori restano alla finestra in attesa del dato sull'inflazione americana di martedì prossimo. Deboli i bond, con i rendimenti dei titoli di Stato in leggero rialzo. Quello del Btp sale di 3 punti base al 3,95%, con lo spread Btp-Bund invariato a 157 punti base. Sul fronte energetico in rialzo il petrolio, con il Wti che sale a 77 dollari al barile (+1%) e il Brent che tocca gli 82,2 dollari (+0,7%) mentre il gas inscende del 2,8% a 27 ...