Borsa | l' Europa apre poco mossa | salgono i tassi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Borse europeemosse in avvio di seduta con i rendimenti dei titoli di Stato che registrano un lieve rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che arrivano dalle banche centrali sul taglio dei. Si guarda in particolare all'andamento dei prezzi negli Stati Uniti ed alla ripresa economica della Cina. In terreno positivo Londra (+0,08%), Francoforte (+0,06%), Parigi (-0,07%).

Chiusura contrastata per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,71% a 7.665 punti e Londra ha ceduto lo 0,45% a 7.595 punti. In ... (quotidiano)

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,16% a 31.115 punti.Borse europee poco mosse in avvio di seduta con i rendimenti dei titoli di Stato che registrano un lieve rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che arrivano dalle banche ...Accoglienza fredda per i conti di Mediobanca (-0,17%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Avvio contrastato per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib sale dell ...