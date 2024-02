Borsa | Hong Kong | chiusura in ribasso -0 | 83%

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladiha chiuso oggi in, in una seduta ridotta a causa delle festività del Capodanno lunare cinese. L'indice Hang Seng è sceso di 131,49 punti (-0,83%), a quota 15.746,58.

Rimbalzano le Borse cinesi mentre Pechino intensifica gli sforzi per stabilizzare i suoi mercati finanziari. Hong Kong avanza del 4%, Shanghai del ... (quotidiano)

La Borsa di Hong Kong ha aperto oggi in ribasso, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha perso lo 0,58% scendendo di 93,27 punti fino a quota ... (quotidiano)

Mercati azionari Asia tici generalmente positivi, in particolare Tokyo il cui indice Nikkei 225 ha corso del 2% trainato dai record di Wall street e ... (quotidiano)

La Borsa di Hong Kong ha chiuso oggi in ribasso , in una seduta ridotta a causa delle festività del Capodanno lunare cinese. L'indice Hang Seng è ... ()

HONG KONG, 09 FEB – La Borsa di Hong Kong ha chiuso oggi in ribasso, in una seduta ridotta a causa delle festività del Capodanno lunare cinese. L'indice Hang Seng è sceso di 131,49 punti (-0,83%), a ...Un altro tentativo di Xi di tamponare la rotta dei mercati, costata 5mila miliardi. Negativi i dati sull'inflazione. Tokyo chiude in rialzo del 2% ...Il gruppo degli yacht di lusso realizza il miglior margine di sempre a 157 milioni. Il presidente Perotti: con le sinergie sulla rete vendite, l'offerta sarà intercontinentale ...