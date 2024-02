Bonifici istantanei | ok definitivo dalla Ue | cosa cambia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si configura come istantaneo se il trasferimento di denaro avviene entro 10 secondidisposizione, indipendentemente dal giorno e dall'ora Il Parlamento europeo ha votato e approvato il nuovo regolamento sui. Le nuove regole entrano dunque a far parte della normativa europea e, di conseguenza, gli Stati membri devono adottarle. Si configura come

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole che prevedono l'accredito del denaro inviato con bonifici istantanei in euro entro 10 secondi.Con l'ok definitivo dell'Europarlamento entra in vigore il regolamento che modifica la Single Euro Payments Area (SEPA): entro 12 mesi bonifici istantanei senza sovrapprezzo.L'UE adotta norme per bonifici istantanei gratuiti, assicurando trasferimenti di denaro in dieci secondi. Possibile aumento del canone bancario.