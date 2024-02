Bologna-Lecce | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il, ormai non più sorpresa ma lieta conferma della stagione, cerca punti importanti nella 24ª Giornata di Serie A per restare in scia delle squadre che puntano all’Europa. Allo stadio Dall’Ara arriva ilche, dopo un buon inizio di stagione, si ritrova in una situazione complicata in seguito a qualche passo falso di troppo. Una vittoria a testa nell’ultima giornata rende la sfida alquanto imprevedibile. Vediamo le info sulla partita. Ledi(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Squalificati: Aebischer Indisponibili: Soumaoro All. Thiago Motta(4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; ...